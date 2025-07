Bocchi (FdI): “Più fondi regionali per camere di sicurezza nei comandi della Polizia Locale”

La Regione stanzi risorse per realizzare camere di sicurezza presso i comandi della Polizia Locale di Parma e Piacenza.

A chiederlo, con una risoluzione, è Priamo Bocchi (FdI) che inserisce la proposta all’interno della richiesta di un maggior investimento finanziario di viale Aldo Moro sul tema sicurezza.

“Nel 2024 sono transitate nelle camere di sicurezza presso l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato della regione Emilia-Romagna 2.432 persone, un dato che conferma il notevole utilizzo di queste strutture: attualmente i comandi delle Polizie Locali dei Comuni capoluogo di Parma e Piacenza

non hanno in funzione camere di sicurezza e l’allestimento di una camera di sicurezza presso i comandi delle Polizie Locali, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali previste per le celle di sicurezza, avrebbe la funzione di garantire i pieni diritti delle persone trattenute in caso”, spiega Bocchi che invita la Regione ad aumentare stabilmente le proprie risorse destinate alla sicurezza urbana e ad incrementare in modo strutturale i fondi per la sicurezza urbana, garantendo un cofinanziamento stabile finalizzato all’acquisto di dotazioni tecnologiche, mezzi operativi e infrastrutture”.

Tra le richieste c’è anche quella di attuare un aggiornamento del Regolamento regionale sugli strumenti di autotutela (spray, bastoni estensibili, giubbotti protettivi, guanti anti-taglio).