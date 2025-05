Bocchi replica a Freddi: “Il suo è un comunicato delirante”

“Se Marco Maria Freddi si riferiva a me nel suo delirante comunicato, preciso quanto segue:

– nei 165 anni di Italia unita il fascismo resta insuperato sul piano delle realizzazioni e riforme sociali

– come si evince dalla foto non ho parlato di “scandalo urbano” ma avrei potuto farlo perché è uno scandalo che nella Parma inclusiva, attenta agli ultimi del mirabolante Patto Sociale governata dalla sinistra (in continuità con i 10 anni di’ Pizzarotti) vi siano due persone che dormono di fianco al teatro Regio.

Ricevere insulti da chi difendeva pubblicamente Simone Strozzi e la sua Svoltare (finta) Onlus è una medaglia che mi appunto al petto” lo scrive Priamo Bocchi rispondendo al comunicato di Marco Maria Freddi.