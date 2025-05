Bocchialini-Consorzio Agrario: full immersion per le quinte classi

La sede di strada dei Mercati del Consorzio Agrario Parma è stata nuovamente al centro di una approfondita visita didattica per gli studenti delle quinte dell’istituto tecnico agrario Bocchialini di Parma. Quattro classi per un centinaio di studenti, che si stanno avvicinando rapidamente all’esame di maturità, hanno scoperto da vicino le molteplici attività che caratterizzano il Consorzio, punto di riferimento dell’agricoltura parmense e al centro delle filiere produttive, osservando come in un’unica realtà polifunzionale coesistano tutte le aree del settore primario.

Il direttore generale del Cap Roberto Maddè ha accolto la nutrita delegazione di studenti accompagnati dai loro docenti, illustrando, nel dettaglio, le molteplici attività operative consortili in un variegato percorso aziendale guidato. La storia di oltre 130 anni, le tecniche agronomiche, le macchine agricole, la produzione mangimistica e un focus sul Parmigiano Reggiano, di cui il Consorzio conserva più di 140mila forme nei suoi magazzini generali di stagionatura.

“Ancora una volta siamo orgogliosi di rappresentare un punto di riferimento per i ragazzi delle nostre scuole” ha commentato il presidente del Consorzio Agrario Giorgio Grenzi. “La nostra azienda ha caratteristiche uniche sul panorama territoriale e vogliamo continuare su questa strada, al fianco delle prossime generazioni e di quei giovani che si affacceranno al mondo agricolo che sta assumendo sempre di più una vocazione imprenditoriale e digitalizzata”.