Bollette, debiti e scelte green: a Parma partono gli incontri di Confconsumatori e Cna

Capire le bollette, gestire i debiti e fare scelte energetiche davvero sostenibili. Questo l’obiettivo del nuovo ciclo di incontri organizzato da Confconsumatori insieme a Cna, pensato per fornire strumenti concreti ai cittadini e ai consumatori. Tre appuntamenti, tra novembre e dicembre, dedicati a energia, sovraindebitamento e scelte green, per trasformare i cittadini da soggetti passivi a protagonisti consapevoli delle proprie decisioni.

Gli incontri si terranno nella sede Cna di via La Spezia 52/A: martedì 18 novembre alle 15.30 si parlerà del mercato libero dell’energia e di come leggere correttamente le bollette; martedì 2 dicembre alle 15.30 sarà la volta di Crif e sovraindebitamento, mentre martedì 16 dicembre alle 15.30 i partecipanti potranno confrontare le offerte di luce e gas e capire come individuare quella più conveniente e sostenibile.

«La collaborazione con Cna è fondamentale – spiega Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori –. Permette di offrire informazioni chiare su temi complessi come transizione energetica e stabilità finanziaria, che incidono direttamente sulla vita quotidiana». Francesca Campanini aggiunge: «Non si tratta di semplici incontri, ma di momenti strategici per l’empowerment del cittadino».

L’avvocato Luisa Landro sottolinea come il progetto aiuti a leggere la realtà economica e ambientale, mentre Carmen Cantarelli, presidente di Cna Pensionati Parma, evidenzia il valore concreto di questi momenti di formazione, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 0521 230134.