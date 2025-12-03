Bollino rosso Arpae: da domani scattano le misure emergenziali antismog a Parma

Le previsioni di Arpae Emilia-Romagna indicano un rischio concreto di superamento dei valori limite giornalieri di Pm10.

Per questo, da domani giovedì 4 dicembre e fino a venerdì 5 dicembre compreso, scatteranno a Parma le misure emergenziali previste dal piano aria integrato regionale. Il bollino rosso comporta il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 all’interno dell’anello della tangenziale, nella fascia oraria 8.30-18.30.

Il sistema regionale si basa sui bollettini Arpae emessi ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Le valutazioni integrano i dati dei giorni precedenti con le previsioni meteorologiche e quelle sulla qualità dell’aria, individuando gli eventuali sforamenti dei limiti e attivando, quando necessario, le restrizioni.

Le misure emergenziali prevedono il fermo dei veicoli più inquinanti: non potranno circolare le auto a benzina fino alla categoria Euro 2, i veicoli GPL/benzina e metano/benzina fino a Euro 2, tutti i diesel fino a Euro 5 e i ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Potranno invece muoversi liberamente i veicoli a benzina e GPL/metano Euro 3 e superiori, i diesel Euro 6, i ciclomotori e motocicli Euro 3 e tutte le categorie per cui l’ordinanza stabilisce una deroga, come le auto con almeno tre persone a bordo, i veicoli elettrici e ibridi, i mezzi del personale sanitario e assistenziale in servizio, o quelli destinati al trasporto di merci deperibili e prodotti medicali.

Oltre alle limitazioni al traffico, le misure introducono anche il divieto di spandimento dei liquami zootecnici su tutto il territorio comunale. L’unica eccezione riguarda i casi in cui sia stato raggiunto il limite di stoccaggio, condizione che dovrà essere verificata dall’autorità competente.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali istituzionali del Comune e di Arpae.