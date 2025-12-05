Bollino Rosso Arpae: prorogate le misure emergenziali per la qualità dell’aria in città

Proseguono le misure emergenziali per la qualità dell’aria a Parma, in vigore fino a martedì 9 dicembre compreso. La decisione è stata confermata a seguito delle previsioni di Arpae che segnalano possibili sforamenti dei valori limite giornalieri del Pm10, particolarmente critici in questo periodo dell’anno.

Il provvedimento rientra nelle misure regionali previste dal Pair – Piano aria integrato regionale – e prevede, in particolare, lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e inferiori, dalle 8.30 alle 18.30, entro l’anello della tangenziale.

Le restrizioni riguardano: veicoli a benzina Euro 0, 1 e 2; veicoli Gpl/benzina e metano/benzina Euro 0, 1 e 2; diesel Euro 0-5; ciclomotori e motocicli Euro 0-2. Possono circolare invece i veicoli Euro 6 o superiori, elettrici e ibridi, oltre a quelli con almeno tre persone a bordo (car pooling) e mezzi per servizi sanitari o trasporto di merci deperibili.

Tra le ulteriori misure emergenziali, resta il divieto su tutto il territorio comunale dello spandimento dei liquami zootecnici, con deroghe solo in casi eccezionali e verificabili dall’autorità competente.

Il sistema di monitoraggio si basa sui bollettini Arpae, diffusi ogni lunedì, mercoledì e venerdì, che valutano i dati dei giorni precedenti e le previsioni meteorologiche per i giorni successivi.