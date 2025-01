Bollino verde Arpae, migliora la qualità dell’aria a Parma. Giovedì 9 gennaio niente misure emergenziali.

A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell’aria; pertanto, da domani, giovedì 9 gennaio, non sono più previste le misure emergenziali per la qualità dell’aria.

Prossimo aggiornamento venerdì 10 gennaio.

Sono confermate le limitazioni al traffico, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, entro l’anello della tangenziale, per veicoli a benzina pre–euro, Euro 1 e Euro 2; cicli e motocicli pre–euro ed Euro 1, oltre che per i veicoli bifuel omologati pre euro ed Euro 1 e per i diesel fino ad Euro 4.

Il bollettino è disponibile anche sul web, completo delle informazioni su limitazioni alla circolazione e misure emergenziali: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali