«L’Emilia-Romagna, come altre regioni, potrebbe diventare arancione la prossima settimana, Occorre molta prudenza e bisogna dire ai cittadini che serviranno ancora settimane di pazienza perché le varianti al virus, in tutta Europa e ovviamente anche in Italia, rischiano di creare ulteriori disagi.”

Lo dichiara il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino.