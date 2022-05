Bonetti (PD): “Manutenzione e decoro urbano tra le priorità della prossima amministrazione”

Riportare al centro dell’agenda politica dell’amministrazione comunale il tema della cura e manutenzione della città: per Caterina Bonetti questa deve essere una priorità della prossima amministrazione. <Quello che i cittadini segnalano con maggior frequenza – spiega Bonetti, candidata al Consiglio Comunale nella lista del Pd – è la mancanza di decoro, di cura del verde, degli spazi pubblici in generale: un tema che si combina spesso con quello della sicurezza, perché i luoghi trascurati diventano quasi inevitabilmente insicuri>.

<Le manutenzioni non fanno notizia, ma la mancanza di manutenzioni sì – continua -, per questo credo che il tema delle debba essere centrale per la prossima amministrazione, sia per quanto riguarda l’esistente, con una maggior attenzione alle segnalazioni dai quartieri, sia nella progettazione di nuovi interventi, dalla piantumazione alla realizzazione di aree cani, spazi gioco bimbi, allestimento di arredi urbani, che devono prevedere un piano manutentivo preciso, in base al quale scegliere anche i materiali, il tipo di intervento>.

Non meno importante, in questa ottica, la questione del rapporto con i cittadini che, sottolinea Bonetti, <sono i veri custodi dei loro quartieri>.

<L’esperienza dei ccv ha mostrato molte lacune; questi organismi vanno ripensati in ottica di maggior rappresentatività e di competenze specifiche, proprio in termini di segnalazioni agli uffici delle necessità e dei problemi di zona, e di relazione con gli assessorati>.