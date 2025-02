Bonifica Parmense: bacini irrigui con il know-how del Consorzio

“Invitiamo i nostri agricoltori consorziati a partecipare ai bandi per investimenti in infrastrutture extra aziendali irrigue, rivolti sia a Consorzi di bonifica che alle aziende agricole e ribadiamo la nostra piena disponibilità a supportare le aziende in questi percorsi mettendo a disposizione i nostri uffici tecnici per la progettazione e realizzazione dei bacini strategici e capillari per l’intero territorio di pianura e per tutto l’agroalimentare che vi insiste”: è l’appello che Francesca Mantelli, presidente della Bonifica Parmense, rivolge alle imprese agricole che possano partecipare, entro il prossimo 30 aprile, ai bandi interventi SRD07 e SRD08 per infrastrutture irrigue che, grazie a risorse per oltre 19 milioni di euro messi a disposizione dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano di Sviluppo rurale 2023-2027, hanno l’obiettivo di aumentare la competitività delle aziende agricole e di sostenere un’efficiente gestione delle risorse naturali attraverso la creazione, l’ampliamento, il miglioramento, la manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell’acqua.

I link ai bandi regionali si trovano sul portale della Regione Emilia-Romagna a questa pagina web.