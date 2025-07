Bonifica Parmense, Chiara Miodini nuova dirigente dell’Area tecnica

Nuovo incarico in Bonifica Parmense: la presidente Francesca Mantelli ha confermato la nomina di Chiara Miodini come nuova dirigente dell’Area tecnica – Settore progettazione esecuzione nuove opere. Miodini, ingegnere civile e in Bonifica dal 2019, opererà al fianco di Daniele Scaffi, l’altro dirigente dell’Area tecnica che sovrintende al Settore agrario.

Classe 1994, dottorato in Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Miodini ha maturato un solido percorso professionale nell’ambito della progettazione e attuazione di opere pubbliche all’interno dell’ente consortile, ricoprendo anche incarichi di Direzione Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, con particolare attenzione agli interventi per la salvaguardia del territorio e delle risorse idriche finanziati da fondi europei e nazionali.

A Chiara Miodini le congratulazioni e i migliori auspici di buon lavoro da parte della presidente Mantelli, del direttore generale Fabrizio Useri e di tutto il personale del Consorzio.

[Foto allegata: le congratulazioni della presidente Mantelli (a destra) a Chiara Miodini, neo-dirigente dell’Area tecnica della Bonifica Parmense].