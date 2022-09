Bonus Teleriscaldamento: domande entro il 30 settembre

C’è tempo fino al 30 settembre per richiedere il Bonus Teleriscaldamento 2022. Si tratta di uno sconto sulla bolletta riconosciuto per la stagione termica in corso, una misura concreta per dare un sostegno alle famiglie economicamente svantaggiate, a causa dell’eccezionale aumento subito dal costo del gas nel 2022.

“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse richieste di assistenza ai nostri sportelli. Non per tutti infatti È semplice accedere alla procedura online. Sia per l’attivazione dello Spid, sia per la compilazione dei moduli del bonus, siamo a disposizione per fornire assistenza”, spiega Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma.

La misura è a totale carico di Iren ed è stata sviluppata dopo mesi di contrattazioni serrate con le associazioni dei consumatori e l’amministrazione comunale. Fin dai primi mesi dell’anno, con l’improvviso rincaro dei costi energia, Federconsumatori si è impegnata nel fornire informazioni e consigli utili agli utenti, e contestualmente ha portato avanti l’opera di contrattazione riuscendo ad ottenere questo bonus, già più volte prorogato.

Il bonus nasce per sopperire all’esclusione del teleriscaldamento dalle agevolazioni governative, rivolte in modo esclusivo ai rincari dei costi di energia elettrica e gas naturale.

Il Bonus Teleriscaldamento 2022 può essere richiesto da tutti i clienti domestici che dispongono di un contratto di teleriscaldamento per la propria abitazione, con Isee non superiore a 12mila euro, estendibile a 20mila euro in caso di almeno quattro figli a carico.

Gli importi dello sconto sono i seguenti: 487 euro (pari ad un risparmio di 536 euro con IVA 10% inclusa) per le famiglie sino a 4 componenti; 679 euro (pari ad un risparmio di 747 euro con IVA 10% inclusa) per le famiglie con più di 4 componenti.

Per la città di Parma, la domanda per ottenere il Bonus può essere presentata online, fino al 30 settembre 2022. Per procedere occorre collegarsi al sito https://www.irenlucegas.it/bonus-teleriscaldamento e accedere all’area dedicata del Comune, autenticandosi con le credenziali Spid. Chi necessita di assistenza per la compilazione della domanda, o fosse sprovvisto di Spid, può rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori Parma, chiamando lo 0521.508949.