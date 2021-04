Bookcrossing: a Sala Baganza spuntano i “Libri vagabondi”

A 20 anni dalla fondazione del sito www.Bookcrossing.com, e in occasione della giornata mondiale del libro, venerdì 23 aprile la Biblioteca comunale di Sala Baganza “libererà” i primi dieci “Libri Vagabondi”. “Un po’ come incoraggiare un uccellino ad uscire dal nido – come sta scritto sul portale del BookCrossing –, oppure lasciare andare il proprio figlio all’università. Il tuo libro non vuole passare la sua vita su uno scaffale, accumulando polvere; vuole uscire e conoscere nuove vite!”. Ed è partendo da questa considerazione che è nata l’idea di far viaggiare i libri per il centro di Sala Baganza, come stanno facendo gli ormai noti “Sassi per il sorriso”. Un Libro Vagabondo sarà in grado di donare un sorriso, una lacrima, una emozione, un viaggio incredibile e, soprattutto, una occasione per recuperare un po’ di “tempo lento”, un tempo di riflessione, un tempo personale.

I primi dieci testi sono stati registrati sul sito Bookcrossing.com dal profilo Biblioinrocca. ognuno di essi ha un ID BookCrossing univoco ed è stato rilasciato per Sala Baganza in una busta, per proteggerlo dalle intemperie. Chiunque dovesse trovarlo, potrà lasciare una traccia sulla copertina, una dedica o collegarsi al sito e, tramite l’ID, lasciare un commento virtuale. Una volta letto lo si dovrà rilasciare, naturalmente.

Chi lo volesse, potrà mettere a disposizione uno dei suoi libri: basterà registrarlo sul sito, stamparne l’etichetta e lasciarlo su una panchina al parco in un giorno di sole, oppure in tutti quei luoghi in cui potrebbe essere preso da un altro lettore. E una volta lasciato il libro, attraverso il sito potrà guardare chi l’ha trovato e dove è finito.

Il Libro vagabondo è gratuito, sia per l’iscrizione, sia per tutto il resto del percorso. Quindi, non essere egoista per quanto riguarda i tuoi libri: leggi e libera. Per informazioni e assistenza, si può contattare la Biblioteca di Sala Baganza telefonando allo 0521 331346 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it. Il logo dell’iniziativa è stato realizzato gratuitamente dall’Associazione Enigma.