Bore, arriva “Canile Drammatico”, il festival di teatro contemporaneo

Canile Drammatico, festival di teatro contemporaneo per un pubblico giovane, che si è svolto a Parma dal 15 al 18 maggio, raggiunge il piccolo paese di Bore, nell’Appennino parmense, con un progetto dedicato alla comunità, nato da una ricerca d’archivio sul territorio e dai racconti degli abitanti che audioregistrati sono base drammaturgica dell’evento.

Sabato 19 e domenica 20 luglio, alle 10 e alle 17, si svolgerà “Storie al passo”, camminata poetico-performativa in cuffia lungo l’Anello di Davide, il sentiero che attraversa i faggeti alle pendici del monte Carameto, a cura di Gabriele Anzaldi, Simone Baroni, Rita Di Leo, Giorgia Favoti del Comitato Artistico della Fondazione Federico Cornoni che, nata per mantenere viva la memoria di Federico, giovane attore parmigiano, promuove e produce il progetto, in collaborazione con il Comune di Bore, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Confesercenti Parma e il patrocinio dell’Università di Parma. Una suggestiva narrazione che intreccia i ricordi legati alla storia collettiva del paese, con un focus particolare sulla Resistenza, gli antichi mestieri e l’emigrazione.

Domenica 20 luglio alle 15.30, presso la Sala Multimediale dell’ex Colonia Leoni (via Roma 83) si svolgerà la presentazione del libro “Donne resistenti” di Fausto Ferrari, che raccoglie storie e testimonianze di partigiane combattenti durante la lotta di Liberazione nelle montagne tra il piacentino e il parmense. Donne che hanno contribuito alla lotta contro i nazifascisti, lottando armate solo del loro coraggio.

In entrambi i giorni, dalle 10 alle 18, sempre all’Ex Colonia Leoni, sarà proiettato a ripetizione il video di backstage del progetto, con le interviste ad alcuni degli abitanti coinvolti, tra cui Giuseppe Campana, Valentino Campana, Iole Chiesa, Lorenzo Conti, Marisa Cornoni, Paolo Dondi, Fausto Ferrari, Gaetano Ferrari, Michele Lalli.

L’evento di Bore si intreccia con FaTiCa a margine, progetto che mette in rete, oltre a Canile Drammatico, i festival FARE Festival di Cave di Roma e Teatro in Quota festival di Rocca di Mezzo (L’Aquila), con l’obiettivo di creare un’attività di audience engagement per aprire alla possibilità di creazione di un pubblico giovane in zone marginali, in cui il teatro viene vissuto come qualcosa di lontano.

Data la capienza limitata, è necessaria la prenotazione Cell. 348-8229334; organizzazione@fondazionefedericocornoni.it