Borgo Angelo Mazza in festa: shopping, arte e solidarietà nel cuore di Parma

Il 13 settembre, Borgo Angelo Mazza si trasformerà in un vero e proprio salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una giornata di festa, cultura e condivisione.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti del Borgo in collaborazione con Ascom Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, nasce per valorizzare le attività locali e rafforzare il legame con la comunità.

Per tutta la giornata i negozi del borgo animeranno le strade con stand, dimostrazioni ed eventi speciali pensati per coinvolgere e sorprendere i partecipanti.

La mattinata inizierà con la dimostrazione di mise en place proposta da Pernilla Home, seguita dall’affascinante arte della soffiatura del vetro di Murano a cura di Retrouvé Parma. Subito dopo, la Cioccoteca inviterà il pubblico a scoprire i segreti del vero cioccolato artigianale. Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con il Palio di Parma, una sfilata in costume storico offrirà un suggestivo viaggio nel passato, riportando in vita tradizioni e atmosfere antiche.

La giornata sarà anche un’occasione per fare del bene. Tra le iniziative più significative spicca la partecipazione di “Se mai potrò”, con una vendita speciale di bijoux realizzati per l’evento: il ricavato sarà interamente devoluto alla Breast Unit dell’Ospedale di Parma per sostenere la ricerca contro il tumore al seno.

Non mancheranno momenti di intrattenimento grazie alle Ladies del corso di danza Sensuale Dance Fit, che porteranno energia e ritmo tra le vie del borgo. Inoltre, eventi a sorpresa nei negozi renderanno l’esperienza ancora più unica, tra creatività, degustazioni e incontri speciali.

L’appuntamento del 13 settembre è un invito a vivere Borgo Angelo Mazza in una veste nuova, scoprendo da vicino commercianti, artigiani e artisti, respirando l’atmosfera di un quartiere che si racconta e si apre alla città. Una festa per tutti, all’insegna dello shopping, della cultura, della solidarietà e della condivisione, che celebra il valore del commercio di vicinato e della comunità.