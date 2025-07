BorgoSound, arrivederci a settembre

Serata intensa per l’ultima selezione del tredicesimo BorgoSound festival, ospitata sabato 26 luglio da un piazzale Salvo D’Acquisto fresco e accogliente, apprezzato da un pubblico numeroso e partecipe.

Ad aggiudicarsi la partecipazione alla finale del 13 settembre è stata la grinta dei Traccia Fantasma, con graffianti inediti rock in italiano; al secondo posto per una manciata di punti – quindi in semifinale il 6 settembre – il sound impeccabile del trio strumentale Passo Variabile, entrambe band parmigiane. Applaudite anche le performance degli Scrap Stage, con potenti riff di basso, e de I tipi col cappellino blu, arrivati da Brescia, che hanno proposto brani rock venati di ironia.

Ampio spazio è stato dedicato ai cantautori: dai testi impegnati del carrarese Millepiani e del genovese Lele Ravera, ai melodici Cantautori di provincia, fino al coinvolgente hip hop del rapper reggiano Killa Doc.

Direttore artistico della serata il musicista Claudio Aimi, mentre tra il pubblico erano presenti il compositore Martino Traversa e il vicesindaco Lorenzo Lavagetto.

Il contest musicale organizzato da I Nostri Borghi, patrocinato dal Comune di Parma, con il sostegno di Iren e di Parma Calcio 1913, è stato presentato dall’eclettico Fabrizio Pallini, presidente dell’associazione; Simona Terzi, dell’Avis comunale, ha rinnovato l’invito ai giovani a donare il sangue, un piccolo gesto che può salvare una o più vite soprattutto nel periodo estivo, confermando anche per quest’anno un premio speciale che si aggiunge al montepremi messo in palio da I Nostri Borghi.

Fabrizio Pallini ha ricordato che BorgoSound Festival è reso possibile dai sostenitori Valenti Studio Sport, Varese, ArchImmagine, Giuseppe Ferrari assicurazioni, centro medico Spallanzani, centro musicale L’Accademia, Ottica Reggiani, Valenti 1948, La Dispensa, Birrificio Farnese, centro Maria Luigia, parafarmacia Maria Luigia, farmacia Mentana, MEET Hamburger Gourmet, Mr. Smeet, Osteria Rangon, Galloni costruzioni, e dallo staff dell’associazione.

BorgoSound festival tornerà il 6 settembre per un’agguerrita semifinale generosa di «buone vibrazioni».