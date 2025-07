Borgosound Festival 2025: si parte!

BorgoSound Festival è arrivato alla tredicesima edizione più conosciuto che mai, con tante presenze non solo di Parma e dintorni ma anche da tante città e regioni vicine. Il concorso musicale a premi organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, aperto a ogni genere musicale e che premia le produzioni originali, è pronto al via e la prima serata, sabato 5 luglio, vedrà in gara cinque gruppi: i The Shots da Parma, i Floating Memories da La Spezia, i Linea di Rottura da Modena, gli Inscimmia da Vicenza e gli Stiloidi da Modena. Chiuderà la serata il gruppo “over” parmigiano Mojo, sulla scena musicale già da molti anni.

Dalle ore 21 gli artisti si sfideranno nel tradizionale piazzale Salvo D’Acquisto a Parma, uno dei luoghi simbolo della lotta al degrado che coinvolge vari quartieri cittadini – fra i quali il centro storico – trasformato per l’occasione in teatro a cielo aperto; in palio per i vincitori ottocento euro di premi spendibili presso la Casa Musicale Varese. Come sempre il festival è patrocinato dal Comune di Parma con la partecipazione dell’Avis comunale e anche quest’anno avrà il supporto di Iren e del Parma Calcio 1913 che offrirà due premi: un abbonamento estratto a sorte fra il pubblico chiamato a votare i propri artisti preferiti e una maglia crociata alla band vincitrice assoluta.

Le iscrizioni sono ancora aperte alle band che vogliano partecipare, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’accesso è gratuito, per una serata di buona musica, talento, amicizia, solidarietà e per vivere in modo diverso lo spazio urbano.