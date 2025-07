Borgosound Festival: a trionfare sabato è la band parmigiana “The Shots”

BorgoSound Festival, contest musicale organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, è tornato ad animare le serate cittadine con la tredicesima edizione, che quest’anno si inserisce fra le iniziative del venticinquesimo anniversario dell’associazione.

Sabato 5 luglio, favorite da un clima finalmente più mite, sul consueto palco di pietra di piazzale Salvo D’Acquisto si sono esibite cinque band: a trionfare sono stati i The Shots da Parma, psichedelia ispirata ai Pink Floyd eseguita con maestria, secondo posto per gli Stiloidi Lunari, rock e blues da Modena.

Applauditi anche i Floating Memories, duo acustico voce e chitarra da La Spezia, e gli Inscimmia da Brescia, rock italiano/alternative. Ha concluso la serata il gruppo parmigiano Mojo, fuori concorso nella categoria «over».

La serata è stata presentata da Fabrizio Pallini, presidente de I Nostri Borghi: «Sono davvero felice che la nostra associazione possa festeggiare il venticinquesimo anno di attività e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato – ha dichiarato-». Molto soddisfatto della risonanza raggiunta da BorgoSound, sempre più conosciuto non solo a Parma e dintorni ma anche in tutta Italia, ha ricordato come quasi trecento gruppi abbiano partecipato in questi anni; doverosi i ringraziamenti al vicesindaco Lorenzo Lavagetto che ha sempre sostenuto l’associazione, a Gianpaolo Cappelletti nuovo direttore artistico, ai fotografi Andrea Medici e Franco Saccò.

Immancabile l’intervento di Luca Asinari dell’Avis Comunale, da sempre partner del Festival: «Abbiamo raggiunto il traguardo dell’autosufficienza per quanto riguarda i globuli rossi però manca ancora il plasma, che dobbiamo importare, il nostro obbiettivo è diventare autosufficienti anche sotto quell’aspetto. I donatori sono preziosi in particolare in estate, per cui invitiamo tutti a darci un aiuto».

Un ringraziamento speciale è andato al Comune di Parma, e agli sponsor sostenitori: Iren, Valenti Studio Sport, Varese, ArchImmagine, Giuseppe Ferrari assicurazioni, centro medico Spallanzani, centro musicale L’Accademia, Ottica Reggiani, Valenti 1948, La Dispensa, Birrificio Farnese, centro Maria Luigia, parafarmacia Maria Luigia, farmacia Mentana, MEET Hamburger Gourmet, Mr. Smeet, Osteria Rangon, Galloni costruzioni).

BorgoSound mette in palio un totale di ottocento euro di premi spendibili presso la Casa Musicale Varese, più targhe, riconoscimenti e attestato di partecipazione per tutti; saranno premiati i primi tre classificati, il gruppo scelto dalla giuria popolare, il premio per il miglior testo (coppa Andrea Valenti) e quello per la miglior rappresentazione scenica. Anche quest’anno BorgoSound avrà il supporto del Parma Calcio 1913 che offrirà due premi: un abbonamento estratto a sorte fra il pubblico chiamato a votare i propri artisti preferiti e una maglia crociata alla band vincitrice assoluta.

Le iscrizioni sono ancora aperte a chi desideri partecipare, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il prossimo appuntamento è per sabato 12 luglio alle 21, sempre in piazzale Salvo D’Acquisto (di fianco alla Casa del Suono) per una serata generosa di musica, talento, amicizia, solidarietà, e per un modo diverso di vivere gli spazi urbani in relax e buona compagnia.

Nella foto: da sinistra a destra, i The Shots e Fabrizio Pallini