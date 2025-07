BorgoSound Festival, appuntamento sabato 19 luglio

La tredicesima edizione di BorgoSound Festival, concorso musicale a premi organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, prosegue sabato19 luglio conla terza seratadiselezione.

A disputarsi il podio saranno gli Ardesia e gli Stray Dog da Parma, la Mino Minardi Band da Bibbiano, i Tepura da Roma. Ospiti “del territorio” Alfonso Oliver e I Ragazzi del Secolo Scorso.

L’appuntamento è come sempre per le ore 21 in piazzale Salvo d’Acquisto (a lato della Casa del Suono) a Parma, trasformato in teatro all’aperto negli amati borghi, che quest’anno offre anche una postazione food con deliziosi hamburger e birra.

Ricordiamo che BorgoSoundFestival è patrocinato dal comune di Parma, con la partecipazione dell’Avis comunale, il sostegno di Iren e di tante altre realtà cittadine.

L’accesso è gratuito per una serata da trascorrere con tanta musica e buona compagnia.