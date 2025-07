BorgoSound Festival, i gruppi in gara a settembre

È terminata sabato 26 luglio a Parma la prima fase di BorgoSound Festival 2025, organizzato dall’associazione I Nostri Borghi e patrocinato dal Comune di Parma in collaborazione con Avis Comunale e Parma Calcio 1913.

Il concorso ha regalato tante emozioni ai partecipanti e al pubblico che ha assistito numeroso alle serate musicali, durante le qualidurante la giuria ha selezionato quattro gruppi che andranno direttamente in finale e quattro che si disputeranno la semifinale.

Sabato 6 settembre saranno dunque in gara gli Stiloidi Lunari da Modena e i parmigiani Formula Pirata, Ardesia e Passo Variabile: il primo e il secondo classificato si uniranno alla finale di sabato 13 settembre ai parmigiani The Shots, Down To Earth, Traccia Fantasma e alla Mino Minardi Band da Bibbiano per un totale di sei band.

Tanti i premi in palio, consistenti in buoni per l’acquisto di materiale musicale ai primi due classificati, la coppa Andrea Valenti per il miglior testo, quello per la miglior rappresentazione scenica e per la miglior voce; in più, ai primi classificati andrà la maglia ufficiale del Parma Calcio 1913 mentre l’Avis assegnerà un premio speciale. Tutti riceveranno un attestato di partecipazione.

Ma c’è già un vincitore: i Formula Pirata, che si sono aggiudicati il premio della giuria popolare grazie ai voti ricevuti dal pubblico durante le serate eliminatorie; anche quest’anno fra chi ha partecipato alle votazioni sarà sorteggiato un abbonamento per il campionato 2025/26 offerto dal Parma Calcio 1913.

La tredicesima edizione di BorgoSound Festival si prende una pausa di riposo per tornare a regalare serate di buona musica sul palco di pietra di piazzale Salvo D’Acquisto.