Borgosound Festival, sabato 12 luglio la seconda serata

La tredicesima edizione BorgoSound Festival, concorso musicale a premi con un occhio di riguardo per le band giovani e giovanissime (ma senza escludere quelle di ogni età) organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, prosegue sabato 12 luglio con la seconda serata di selezione.

Cinque band si alterneranno sul palco: i Too Tiny da Monza, i Down to Earth, i Formula pirata e i Big Mess da Parma, la Negrita tribute band da Bologna.

L’appuntamento è per le ore 21 nel consueto piazzale Salvo d’Acquisto (a lato della Casa del Suono) a Parma, sottratta per una sera alle problematiche e trasformata in un teatro all’aperto nel cuore degli amati borghi, per i quali l’associazione sta chiedendo più attenzione rispetto alla tematica della sicurezza.

BorgoSound Festival è patrocinato dal comune di Parma, con la partecipazione dell’Avis comunale. L’accesso è gratuito per una serata da trascorrere in relax e buona compagnia, con la possibilità per il pubblico di votare la propria band preferita.