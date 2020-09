BorgoSound Festival: spazio alle band «over»

Terminata la pausa di agosto, il contest musicale a premi BorgoSound Festival tornerà il 5 settembre ad animare piazzale Salvo D’Acquisto a Parma con una serata dedicata ai gruppi «over», ovvero band già conosciute e attive da tempo. Dalle 20.45 si affronteranno sul «palco di pietra» i gruppi LSD, Mojo, Saldi fine stagione, Elvis be goode, presentati come di consueto dal bravo Marco Stocchi.

Organizzato dall’associazione «I Nostri Borghi» e patrocinato dal Comune di Parma, BorgoSound Festival anche quest’anno collabora con Avis in un riuscito connubio fra musica, solidarietà, attenzione agli spazi cittadini, offrendo intrattenimento di qualità anche in questo periodo travagliato; è come sempre prezioso il sostegno del Parma Calcio 1913, che offrirà in premio (a estrazione fra i votanti della giuria popolare) un biglietto per assistere a una partita, mentre alla band vincitrice sarà riservata una maglietta crociata. Il contest si concluderà sabato 12 settembre con la finale dei gruppi giovani.

Appuntamento dunque a sabato, con tanta voglia di stare insieme all’insegna dell’amicizia e dell’amore per la città.