Borgotaro: 25enne minaccia di gettarsi da un ponte, salvata dai carabinieri

I Carabinieri salvano una 25enne straniera residente nel borgotarese. Suicidio sventato grazie al sangue freddo dei Carabinieri intervenuti.

Momenti di terrore la notte del 25 maggio a Borgo Val di taro, dove una giovane donna è stata salvata dopo aver minacciato di lanciarsi da un ponte.

Tutto è accaduto nel giro di pochi, interminabili minuti. La ragazza, aveva minacciato di lanciarsi nel vuoto da diversi metri. Alcuni passanti, notata la scena, hanno immediatamente dato l’allarme al 112.

La Centrale operativa dei carabinieri di Borgo Val di Taro ha subito preso in carico la chiamata, inviando sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile.

Erano circa le 22.15 quando alla Centrale Operativa dei carabinieri di Borgo Val di taro è arrivata una chiamata proveniente dal 118 che riferiva di una ragazza che si trovava al di là della balaustra di protezione del ponte sul torrente Tarodine e che minaccia di buttarsi di sotto.

La pattuglia in circuito, in pochi minuti ha raggiunto il ponte dove di fatto ha individuato una ragazza, accovacciata sulla trave all’estremità esterna del ponte, con il corpo proteso in avanti. Vicino a lei i militari notavano un’altra ragazza che cercava a fatica di tenere il braccio della giovane.

A questo punto i due Carabinieri, preso atto della situazione, si sono avvicinati con estrema cautela parlando con voce pacata e cercando di instaurare un dialogo rassicurante. “Le dicevano che non era sola, che c’erano persone pronte ad aiutarla”.

La ragazza, in evidente stato confusionale, e piangendo a dirotto, seppure sembrava prestare attenzione alle parole rassicuranti dei Carabinieri, non pareva assolutamente intenzionata a desistere spontaneamente dalla volontà di lanciarsi nel vuoto.

Dopo minuti interminabili e carichi di tensione anche per chi è addestrato a fronteggiare simili evenienze, quando le parole ed i gesti che si compiono vanno soppesati uno ad uno, i Carabinieri hanno capito che l’intento stesse per essere portato alla sua estrema conseguenza, ed hanno deciso di intervenire.

Mentre uno continuava a parlare con lei l’altro l’ha dapprima abbracciata in modo che non cadesse e poi operando in sinergia, sollevandola di peso l’hanno riportata sulla strada in attesa del 118 già allertato.

La ragazza è stata affidata alle cure dei sanitari giunti sul posto poco dopo che a seguito di una prima valutazione hanno deciso per il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgo Val di Taro, per ulteriori accertamenti.

La segnalazione di cittadini ed il pronto intervento dei carabinieri hanno evitato una tragedia, restituendo speranza ad una 25enne in un momento drammatico.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma