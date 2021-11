Borgotaro: 53enne arrestato per spaccio di cocaina

Sono le 16:00 di ieri quando sulla Fondovalle, due pattuglie, una dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro e una della Stazione carabinieri di Varsi nel corso di un controllo alla circolazione stradale fermano un’autovettura.

Alla guida un 53enne, originario di Genova, ma residente nel capoluogo Valtarese. E’ agitato, si muove in continuazione, vorrebbe terminare in fretta il controllo da parte dei militari. I documenti personali e di guida sono in regola ma i carabinieri si insospettiscono, troppa agitazione e voglia di andare via. Iniziano a fare domande, il 53enne si contraddice e alla fine decidono di effettuare una perquisizione personale e veicolare, qualcosa non va.

Tra le sue cose c’è una spazzola, di quelle solitamente utilizzate dai parrucchieri buttata sul sedile ancora nella sua confezione. Il militare la osserva, tastando la parte in gomma si accorge che vi è qualcosa all’interno. La smonta e trova un pacchetto di colore nero con 20 grammi di cocaina purissima che sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 2000 euro.

Il soggetto, incensurato, viene arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e posto ai domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma