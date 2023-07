Borgotaro: all’Ospedale Santa Maria operato il calciatore del Pisa Arturo Calabresi

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio destro del difensore del Pisa Arturo Calabresi, eseguito dall’équipe dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Borgotaro (Parma). Il calciatore ventisettenne ex nazionale under 21, che dallo scorso campionato milita in serie B con la formazione toscana, è stato operato lo scorso 24 luglio nell’ospedale valtarese, per una meniscectomia selettiva artroscopica, un intervento eseguito dall’ortopedico dell’Unità operativa Alberto Guardoli. Il difensore centrale è già stato dimesso e a breve inizierà il percorso di recupero con lo staff medico della società.

Una unità operativa, quella di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale valtarese, che sempre più si conferma centro di riferimento per gli sportivi, professionisti e non, ed in particolare per i calciatori: nel reparto diretto da Riccardo Cepparulo infatti, dall’inizio dell’anno si sono sottoposti ad interventi chirurgici due calciatori di serie A, due di serie B, due di serie D oltre ad un cestista ed un pallavolista, entrambi professionisti e militanti nei rispettivi campionati nazionali di serie B.