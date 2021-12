Borgotaro, all’Hospice “La Valle del Sole” premiato il pittore Claudio Marchetti

Un riconoscimento per la preziosa opera di sostegno e solidarietà, dimostrata in oltre dieci anni di impegno. Con questa motivazione, il Centro di cure palliative “La Valle del Sole”di Borgotaro ha voluto insignire il pittore bercetese Claudio Marchetti del titolo di “Amico dell’hospice”. La benemerenza, è stata consegnata questo pomeriggio da Giovanni Gelmini ed Elena Moneta, rispettivamente direttore e direttrice amministrativa del Distretto “Valli Taro e Ceno”, Giuseppina Frattini, direttrice del Presidio Ospedaliero Ausl e Renato Delchiappo, presidente dell’associazione “Gli amici della Valle del Sole”.

Da dieci anni Marchetti dona ogni anno all’hospice una sua opera olio su tela, che l’associazione utilizza come primo premio per la sottoscrizione organizzata ogni mese di dicembre. I fondi raccolti sono utilizzati da “Gli Amici della Valle del Sole” per progetti di sostegno e potenziamento dell’hospice valtarese.



Ufficio stampa