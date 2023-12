Borgotaro, anno record per la Biblioteca Manara: 9000 prestiti nel 2023

Oltre 9000 prestiti, più di mille volumi acquistati e 218 nuovi tesserati: si chiude così l’anno record della Biblioteca Manara di Borgo Val di Taro (PR), gestita dal Pio Istituto Manara in convenzione con il Comune. Oltre ad avere forti lettori, dimostra così di essere un luogo non solo apprezzato dai borgotaresi, bensì da tutti. Dagli abitanti dei comuni vicini, dagli studenti di passaggio, dai tanti turisti che la vivono appieno in estate. E grazie al prestito intersistemico sono stati spediti ben 239 libri ad altre biblioteche del sistema bibliotecario parmense. «È motivo di soddisfazione – osserva Ugo Vietti, presidente del Pio Istituto Manara – constatare che la nostra biblioteca è entrata in profondità nell’utilizzo dei cittadini e non solo: l’augurio è che possa continuare anche in futuro. Il mio personale ringraziamento va dunque al personale che quotidianamente dimostra professionalità e piena disponibilità».

Un polo di cultura, incontro e aggregazione che si arricchisce periodicamente con nuovi volumi. Sono infatti più di mille i libri arrivati nel corso dell’anno, di cui molti donati dal Comune di Borgo Val di Taro grazie al contributo ricevuto dal Ministero della Cultura per l’acquisto di nuovi libri. Numerose anche le nuove tessere emesse nel 2023: attraverso il progetto di lettura condivisa “Reading is fun! – Leggiamo insieme”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma all’interno del bando “Leggere crea indipendenza”, sono stati 218 i nuovi iscritti che hanno partecipato alle iniziative stimolanti e innovative organizzate dalla Biblioteca Manara. Molti eventi sono stati dedicati al gruppo di lettura, che conta più di 40 iscritti e si riunisce settimanalmente. Per sperimentare il potere e la bellezza di leggere insieme e condividere le proprie opinioni ed impressioni. In programma vi sono poi incontri con gli autori e festival come TaroNoir, dedicato ai gialli, oltre a visite a mostre e corsi.

Anche i servizi nel tempo sono stati implementati e promossi per farli conoscere ed attirare sempre più utenza. I prestiti sono stati resi possibili anche fuori dalla biblioteca per raggiungere luoghi inusuali, come la piscina d’estate o le frazioni con gli eventi di lettura per bambini. E sono i più piccoli i protagonisti del Bookclub nelle classi delle scuole del territorio. Una miriade di attività che testimoniano la vitalità di questa biblioteca e la rendono uno spazio culturale multifunzionale aperto a tutti ed in costante sviluppo.