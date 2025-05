Borgotaro: controlli straordinari sulla statale della Cisa

Nella giornata di domenica i Carabinieri hanno predisposto sulla s.s. 62 della Cisa, diversi posti di controllo a scopo soprattutto preventivo, per consentire a tutti, motociclisti e non, di godere delle bellezze del paesaggio in una cornice di massima sicurezza.

Nella giornata di domenica appena trascorsa, i Carabinieri delle Compagnie di Borgo Val di Taro, con l’impiego di pattuglie dipendenti dalla Compagnia, con competenza sulla “s.s. 62 ” e con il supporto delle auto veloci del Nucleo Radiomobile, e l’ausilio di personale della Compagnia carabinieri di Salsomaggiore terme, hanno effettuato vari posti di controllo lungo la strada statale della Cisa per prevenire incidenti e controllare il rispetto della normativa del Codice della Strada, soprattutto da parte dei motociclisti che la domenica affollano il caratteristico tratto stradale.

Nel complesso i Carabinieri hanno identificato 75 persone e controllato 83mezzi, elevando alcune contravvenzioni al Codice della Strada relative al superamento della linea continua di spartitraffico o per velocità non commisurata alle caratteristiche della morfologia stradale, in quanto, obbligo dei conducenti è conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e arrestare tempestivamente la marcia del il veicolo entro i limiti del campo di visibilità.

L’attività preventiva, su detta arteria stradale e su tutte quelle maggiormente frequentate da veicoli a due ruote, proseguirà con intensificazione dei controlli sempre con l’intento di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma