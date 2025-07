Borgotaro: festa in piazza per i vent’anni dell’hospice “La Valle del Sole”

Una serata di festa in piazza all’insegna della musica, del divertimento e della gratitudine. Sono questi gli “ingredienti” di “Sotto lo stesso cielo”, l’evento che si terrà venerdì 18 luglio per celebrare il ventesimo compleanno dell’hospice “La Valle del Sole” di Borgotaro.

Sarà una festa di riconoscimento al valore professionale e umano della struttura dell’Azienda Usl, punto di riferimento per tutto il territorio distrettuale.

L’hospice borgotarese è una delle eccellenze della rete aziendale provinciale di strutture presenti in ogni distretto per assistere pazienti con malattie cronico-degenerative, come previsto dalla programmazione sanitaria distrettuale, provinciale e regionale, grazie a costanti investimenti nelle risorse professionali e clinico-organizzative altamente qualificate di questi Centri.

La serata, organizzata dall’associazione “Gli Amici della Valle del Sole” insieme all’Azienda Usl di Parma, sarà un’occasione per condividere con tutta la comunità l’importante traguardo dei 20 anni raggiunto dal Centro di cure palliative del distretto Ausl Valli Taro e Ceno.

Inaugurato nel gennaio 2005, con la prima paziente accolta a marzo dello stesso anno, il Centro ha rappresentato fin dall’inizio un presidio fondamentale per la rete delle cure palliative della montagna. Prendersi cura non solo dei pazienti, ma anche delle loro famiglie, con competenza, rispetto e sensibilità: per questo motivo alla Valle del Sole lavorano fianco a fianco infermieri, operatori socio-sanitari, medici palliativisti, medici di famiglia e fisiatri, insieme a psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti e volontari.

Un team multiprofessionale che, insieme agli altri nodi della rete provinciale, segue con alta dedizione i pazienti affetti da patologie cronico-degenerative dell’hospice, controllandone i sintomi e contribuendo alla difesa e recupero della migliore qualità di vita possibile.

Per sostenere queste attività, nel 2006 nasce l’associazione “Gli Amici della Valle del Sole”, espressione concreta del legame tra l’hospice e la comunità: grazie ai volontari e alle numerose iniziative di sensibilizzazione, l’associazione continua a fornire un contributo prezioso nel sostenere la missione del Centro e nel promuovere una cultura della cura e della dignità.

L’appuntamento con la festa, che sarà il primo degli eventi previsti per questo speciale compleanno, è in piazza Verdi a Borgotaro con inizio dalle 21. L’ingresso è libero e aperto a tutti.