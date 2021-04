Borgotaro – Forma Futuro: al via il quarto corso per Micologo professionista

Nell’occasione delle partenza della quarta edizione del corso biennale con sede a Borgo Val di Taro per diventare Micologo Professionista (DM 686/96) è stato presentato il progetto Montagna Training Center by Forma Futuro: un modo per rafforzare la presenza dell’ente dei comuni di Parma, Fidenza e Fornovo e della rete di soggetti, pubblici e privati, attivi sul territorio, sui temi dell’ambiente, del turismo rurale, della gastronomia, delle nuove tecnologie, del sostegno sociale.

Da lunedì prossimo, sarà già disponibile sul sito www.formafuturo.it un catalogo di corsi specificatamente dedicati alla montagna, dai più semplici e alla portata di tutti (cucina del bosco, cura dei castagneti da frutto, apicultira, recupero dei vecchi manufatti in pietra,…) ai quelli più impegnativi e professionalizzanti (Micologo, Guida Ambientale, Manutentore del Verde, Accompgnatore Turistico,…). Per la prima volta, sarà proposto un percorso di formazione apposiatamente studiato per chi abita in città e vuole trasferirsi in montagna, con una parte teorica on line e una serie di educational, di due giorni, con pernotto, gratis, in collaborazione con agenzie immobiliari della Val Ceno, Val Taro e della Lunigiana.

Presenti il Sindaco di Borgotaro Diego Rossi, l’Assessore regionale alla Montagna Barbara Lori, il Consigliere regionale Matteo Daffadà, il Presidente dell’Unione Comunale Valli Taro e Ceno Francesco Mariani, il Presidente del Consorzio per la Tutela dell’I.G.P. Fungo di Borgotaro e del Consorzio Comunalie Roberto Dellapina, il direttore generale di Forma Futuro Mirco Potami, il Presidente dell’Associazione Musei del Cibo Parma Mario Marini. I lavori sono stati moderati dal Presidente di Forma Futuro Vincenzo Bernazzoli.

Soddisfatta Barbara Lori, Assessore Regionale alla Montagna: “la micologia è importantissima per la nostra montagna, qui a Borgotaro lo è ancora di più. Un’attenzione, per la formazione, anche in altri settori strategici per l’Appennino, diventa ancora più preziosa e molto coerente con le poltiche attive messe in campo dalla Regione, per promuovere questi territori e per invitare le persone a venirli a visitare e, perché no, per venire a viverci”. Aggiunge: “un pubblico che funziona, che da risposte, che lavora in rete, con delle politiche attive che possono intervenire in tempi piuttosto brevi, quelli che ci servono per dare risposte ai cittadini”.

Vincenzo Bernazzoli, Presidente di Forma Futuro: “la montagna, il suo sviluppo attraverso la formazione, è da sempre nelle priorità della struttura. Non a caso, è l’unico ente del territorio che da anni ha una sede stabile e accreditata in montagna; il frutto di una lungimiranza di vedute e di importanti investimenti sulle cose e soprattutto sulle persone, che oggi, anche in un periodo di grande crisi generale, ci permettono di offrire e di avviare con successo una serie di importanti opportunità formative, come il corso professionalizzante da Micologo, come il catalogo Montagna Training Center, come la formazione specifica in altri settori, vedi la meccanica, dove l’ente che rappresento, è un punto di riferimento per il territorio”.

Il Sindaco di Borgotaro, Diego Rossi: “Un segno forte, questo di Forma Futuro, anche di investimento, in sinergia con tutte le strutture pubbliche in un’ottica di sviluppo che hanno visto negli anni la Regione Emilia Romagna e gli Enti Locali sempre in prima linea; evidenziando la volontà di rilanciare la montagna, anche sfruttando le opportunità che possono nascere in questo periodo difficile”.



MONTAGNA TRAINING CENTER – EMILIA

by Forma Futuro

ESTRATTO CATALO CORSI ATTIVI – 2021

FUNGHI – PROFESSIONI

Micologo professionista (DM 686/96) – corso biennale – 34 iscritti con partenza quarta edizione 19 aprile 2021

Incontri preparatori all’esame di abilitazione alla vendita di funghi epigei sfusi (secondo legge regionale) – attivazione alla formazione della classe

Abilitazione alla raccolta dei Tartufi dell’Appennino (patentino obbligatorio) – incontri di avviamento alla materia e preparazione all’esame provinciale abilitante alla raccolta dei tartufi – attivazione alla formazione della classe



FUNGHI – PASSIONI

Avviamento alla micologia gastronomica e all’uso dei funghi in cucina – corso on-line dal bosco e incontri settimanali nel bosco con show coking – incontri divulgativi nei fine settimana – on demand

La cucina del bosco nel bosco – corso on-line dal bosco e incontri settimanali nel bosco con show coking in situazione – on demand

Coltivare i funghi epigei – corso on line, incontri settimanali in situazione con show coking a base di funghi coltivati – on demand

Tartufi dell’Appennino – corso on line e in presenza – presentazione dei tartufi italiani e la cucina del tartufo – on demand

Tartufi dell’Appennino – tecniche di coltivazione di tartufaie, corso on line e in situazione, tecniche di coltivazione dei funghi ipogei



SVILUPPO DEL TERRITORIO

Sportello per favorire gli insediamenti in montagna: Progetto Parma Futuro – Azione di Orientamento alle professioni e al vivere in Appennino; azione specifica rivolta a chi abita in zone urbane e si vuole trasferire in montagna a vivere e a fare impresa. Formazione on line, valutazione delle competenze acquisite e delle motivazioni, azione di orientamento specifico, educational tour guidato in presenza di due giorni, presso zone di interesse.



Modello di studio e valorizzazione ambientale e turistica del territorio (replicabile), totalmente on line (progetto Parma Futuro): numero “zero” già sviluppato – Progetto di valorizzazione del Geosito della “Parma Morta” in collaborazione con Parchi del Ducato e comune di Mezzani e Sorbolo



PROFESSIONI DEL TURISMO (L.R 4/2000 e DGR 1515/2011)

Abilitazione GAE Guida Ambientale Escursionistica – 23 edizioni svolte, semestrali – la prossima a Giugno 2021

Abilitazione AT Accompagnatore Turistico con specializzazione ambientale e sicurezza internazionale, trimestrale – 12 edizioni svolte, in fase di svolgimento, la prossima edizione a Maggio 2021

Guida Gastronomica – Food Tour Leader – 3 edizioni svolte, specializzazione tecnica pratica per GAE, AT e GT – laboratorio di cucina in situazione – in fase di svolgimento, la prossima edizione a giugno 2021



LE PROFESSIONI DELL’AMBIENTE

Manutentore del verde (percorso di qualifica professionale nazionale) – specializzazione aree montane con partner tecnologico Sthil (sospeso per Covid, in attesa di riprendere)

Introduzione alla gestione del castagneto da frutto corso on line e in situazione, in collaborazione con Consorzio Castanicoltori e Coldiretti

Apicultura in montagna, il miele di montagna – introduzione alla materia corso on line e in situazione, in collaborazione con Consorzio Castanicoltori e Coldiretti

Introduzione alla Geologia applicata alle costruzioni dell’Appennino, azione divulgativa, rivolta agli utenti finali, sull’uso delle pietre locali nelle costruzioni storiche (case, casali, mettati, muri a secco,…), possibili applicazioni nelle tecniche di recupero e restauro