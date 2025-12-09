Borgotaro, “Le Carni…I Bolliti”: la Strada del Fungo celebra i sapori dell’inverno

Il mese di dicembre porta con sé uno dei riti gastronomici più amati della tradizione emiliana. Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, i ristoranti, le trattorie e gli agriturismi soci della Strada del Fungo Porcino di Borgotaro proporranno menu dedicati in cui i bolliti saranno protagonisti assoluti, interpretati con creatività dai cuochi del territorio.

Un appuntamento pensato per valorizzare le carni e i tagli che, nella cucina dell’Appennino, da sempre raccontano l’inverno attraverso sapori intensi, cotture lente e ricette tramandate nel tempo. Un invito a riscoprire l’autenticità di un piatto conviviale, capace di unire famiglie, tavole e comunità, e di restituire il calore delle tradizioni di montagna.

Ogni locale aderente proporrà il proprio menu tematico, affiancando ai bolliti selezionati contorni, salse e interpretazioni personali, nel segno della qualità e dell’identità gastronomica dell’Alta Val Taro. Un percorso di gusto che celebra l’artigianalità della cucina e la ricchezza delle materie prime del territorio.

Le prenotazioni sono dirette presso ristoranti, trattorie e agriturismi aderenti, come indicato nella locandina ufficiale. Le attività della Strada si inseriscono nel progetto “A Tavola con le Strade di Emilia – Emilia Wine Experience”, in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e con il contributo di Destinazione Turistica Emilia.