Borgotaro: lieto fine per il cane Jake scappato di casa e ritrovato dai Carabinieri

Jake è un cane meticcio di cinque anni accudito con amore dal suo proprietario, ma oggi, riesce a fuggire dal giardino di casa e si perde. Si sa che un cane ha piena fiducia nel suo padrone e che tra i due nasce un amore incondizionato. I cani amano senza parlare, hanno sentimenti ed emozioni e così è reciproco per i proprietari. Ed è proprio il proprietario che infatti, disperato, comincia a cercarlo ovunque, in tutti quei luoghi dove quotidianamente era solito portarlo e quando si accorge che è davvero sparito, pensa al peggio ed avvisa il 112.

Sono appena passate le 15:00 e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Borgo Val di Taro, in servizio di prevenzione sul territorio, sta percorrendo una strada vicinale che costeggia il bosco. I militari si accorgono però della presenza del meticcio che porta al collo un collare nuovo e che fa un pericoloso andirivieni tra la strada, il bosco ed il vicino burrone. Con cautela, per non spaventarlo lo avvicinano: Jake è vistosamente impaurito ma, se pur con diffidenza, si lascia accarezzare. Ed è a quel punto che riuscendo a rilevare il microchip si rintraccia telefonicamente il proprietario. Il cane, in caserma viene rifocillato e, dopo una foto ricordo con coloro che lo hanno salvato, viene restituito al padrone che, emozionato, ringrazia di vero cuore questa storia a lieto fine.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma