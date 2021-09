Borgotaro: limiti di velocità e portata sui ponti su Remolà e Varacca

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che dalle ore 13 di oggi, venerdì 3 settembre 2021, vengono istituiti alcune limitazioni al transito sui manufatti stradali posti lungo la Strada provinciale 21 “di Bardi – Borgotaro”, che attraversano rispettivamente il Rio Remolà in località Porcigatone e il Rio Varacola, in località Brunelli.



Su entrambi i ponti vengono istituiti:

– limite portata 3,5 t

– limite di velocità 30 Km/ora

– divieto di sorpasso

– senso unico alternato



La misura si è resa necessaria a causa delle criticità emerse dai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio provinciale Viabilità, nell’ambito del Piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali.

Da qui la necessità delle limitazioni, in attesa degli approfondimenti che verranno eseguiti dai professionisti esperti appositamente incaricati dalla Provincia.



IL PONTE SUL RIO REMOLA’ è un ponte ad arco in muratura di spessore pari a 50cm. L’arco ha diametro pari a 5.80m, mentre la luce complessiva del manufatto è di 43m. Le criticità riscontrate sono legate allo stato di conservazione del manufatto, fra cui lesione dell’armilla di valle, presenza di fessure sull’intradosso dell’arco e distacco tra la parte di arco realizzata in calcestruzzo e quella in muratura.



Il PONTE SUL RIO VARACOLA é un ponte con tre archi in c.a. di luce circa 25m e riempimento in muratura. I due archi laterali hanno spessore costante pari a 50cm, mentre l’arco centrale presenta uno spessore variabile da 120cm in corrispondenza delle pile a 90cm in mezzeria. La pavimentazione risulta fessurata, specialmente in senso longitudinale, mentre gli archi in cemento armato presentano fessure che potrebbero essere ricondotte alla formazione di cerniere plastiche.