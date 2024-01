Borgotaro, multa da oltre 8mila euro a un’attività commerciale per irregolarità in materia di sicurezza

L’Arma dei Carabinieri sta effettuando, nella provincia di Parma, una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell’ambito di questi specifici servizi, alcuni giorni fa i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali, con particolare attenzione a quelle dedite alla somministrazione di alimenti presenti nel Comune di Borgo val di Taro.

In una delle attività controllate sono state riscontrate infrazioni in materia di sicurezza, tra cui la mancata custodia del DVR (Documento Valutazione Rischi), strumento indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro.

A seguito delle violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 8.540 euro in quanto trattasi di società in nome collettivo e pertanto tutti e tre i soci amministratori coinvolti, rispondo della predetta violazione in ragione di 2.847 euro ciascuno.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma