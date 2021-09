Borgotaro Rinasce risponde a Cacchioli: “Troppe contraddizioni”

Alla luce dell’ennesima dichiarazione apparsa sui media da parte del Sig. Cacchioli (LEGGI) puntualizziamo quanto segue.

Sottolineiamo che il centrodestra e la parte civica che oggi sostengono il Candidato Cristiano Delmaestro, hanno svolto molteplici incontri con il movimento Borgo in Comune, sempre improntati all’ascolto ed al recepimento delle istanze vicine a questo gruppo.

E rimarchiamo che lo stesso atteggiamento di ascolto è stato tenuto dal nostro Candidato Sindaco, Cristiano Delmaestro. Evidenziamo come il suddetto movimento si è sempre posto in antitesi rispetto alla odierna amministrazione, così come è emerso nelle più recenti riunioni consiliari. E ciò nonostante oggi il portavoce di Borgo in Comune sostiene pubblicamente, non si sa bene a quale titolo, la lista di sinistra che si colloca in diretta continuità con la tanto criticata maggioranza uscente.

Sostegno che molti cittadini stanno criticando e non capendo.

Prendiamo atto di tali posizioni personali che, ancorchè politicamente sostenibili, sono evidentemente contrarie alla linearità di pensiero sin qui dimostrata dal Movimento Borgo in Comune.

Crediamo poi che i borgotaresi abbiano capito che il candidato Sindaco espressione della uscente Amministrazione, quando si è pubblicamente accreditato come difensore del Punto Nascita, si sia allineato sulle posizioni della Regione che, tuttavia, non dimostra nei fatti nessun ravvedimento concreto.

La lista Borgotaro Unita ospita notevoli contraddizioni al suo interno.

Come già detto in passato, noi andiamo avanti per la nostra strada che prevede un continuo ascolto e confronto con coloro che, aldilà delle posizioni politiche, hanno a cuore il benessere dei cittadini di Borgotaro e la rinascita della valle.

La coalizione della lista Borgovalditaro Rinasce – Cristiano Delmaestro Sindaco