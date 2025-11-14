Borgotaro: tenta il furto in un circolo sportivo, denunciato 53enne

Un tentativo di furto sventato grazie alla prontezza di un collaboratore del circolo sportivo e all’intervento tempestivo dei Carabinieri dell’aliquota Radiomobile. Nei giorni scorsi un 53enne italiano è stato denunciato dopo aver sottratto quasi 600 euro da un ufficio della struttura.

L’episodio è avvenuto il 6 novembre, nel primo pomeriggio, quando il collaboratore del circolo ha notato un uomo entrare nell’ufficio e trattenersi senza che vi fosse personale presente. Insospettito, lo ha sorpreso mentre tentava di allontanarsi con il denaro. La reazione del collaboratore del circolo è stata immediata. Ha intimato all’uomo, che si stava allontanando, di fermarsi e, dopo avergli chiesto spiegazioni in merito alla sparizione del denaro, lo ha indotto, prima che potesse darsi definitivamente alla fuga, a restituire la somma che ha estratto da una tasca dei pantaloni.

Superato l’iniziale momento di confusione, l’addetto del circolo ha contattato telefonicamente un collega, raccontandogli l’accaduto. Quest’ultimo, che si trovava di passaggio nella zona in auto, ha notato una persona corrispondente alla descrizione fornita muoversi rapidamente nell’abitato e senza perdere tempo ha chiamato il 112, seguendo il sospetto a distanza in modo discreto.

La pattuglia dei Carabinieri è riuscita a rintracciare il 53enne, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, e ad accompagnarlo in caserma per accertamenti.

Al termine delle indagini, raccolte le testimonianze e la formale denuncia, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Parma. La posizione dell’indagato sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza.