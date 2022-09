Borgotaro, Vignali (FI): “Sanità più efficiente, migliori infrastrutture e agevolazioni fiscali per combattere lo spopolamento”

Di sanità, viabilità, trasporto pubblico e infrastrutture, ha parlato a Borgotaro Pietro Vignali, candidato di Forza Italia alla Camera dei Deputati, durante un incontro pubblico.

“Interpreto il compito del parlamentare come quello di ambasciatore del proprio territorio, ed è questo che farò se sarò eletto: porterò a Roma le istanze che arrivano dalla città e dalla provincia”. “In montagna sono diverse e urgenti le problematiche da affrontare, se non si vuole andare verso un ulteriore declino”.

“A Borgotaro va subito potenziato l’ospedale che sta scontando l’abbandono del personale. Ci sono lunghissime attese per le visite specialistiche e il punto nascite, nonostante le promesse, non ha ancora riaperto. In Regione è pronto un piano per un nuovo ospedale con i fondi del PNRR, ma al momento è solo sulla carta. La pandemia ci ha insegnato l’importanza della medicina di territorio: mi impegnerò, se sarò eletto, a incrementare e migliorare i servizi per la popolazione della Val Taro, a garantire il turn over dei medici di base e la loro presenza continuativa nei paesi e presidi H24 degli infermieri presso le guardie mediche”.

Sul fronte delle infrastrutture Vignali ha spiegato: “La montagna ha bisogno di infrastrutture stradali e ferroviarie adeguate per evitare il rischio di spopolamento, in particolare nelle frazioni e consentire a chi lavora in valle una migliore qualità di vita. La linea ferroviaria Pontremolese è una priorità, ma è necessario prevedere un collegamento verso la Liguria continuando la viabilità che oggi si ferma ad Albareto.Il progetto è già nel cassetto di Anas. E poi bisogna occuparsi della manutenzione delle strade che già ci sono, oggi molto carente. Penso, per quanto riguarda il trasporto pubblico, a una metropolitana leggera da Pontremoli a Parma che potrebbe essere realizzata sui binari esistenti. L’infrastruttura migliorerebbe i collegamenti con diversi paesi, agevolando i pendolari e migliorando la vita degli studenti che si recano a Fornovo”.

“Ma per combattere lo spopolamento è necessario collegare i cittadini e le imprese con una rete internet veloce, pensare a un abbattimento per cinque anni delle tasse per chi si trasferisce in montagna e a forti agevolazioni per le imprese che investono in questi territori”.