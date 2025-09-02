Borse di studio per l’anno scolastico 2025-’26: il bando della Provincia. Domande dal 4 settembre

La Provincia di Parma ha pubblicato sul suo sito web il bando per la concessione di borse di studio regionali e ministeriali per l’anno scolastico 2025-2026.

Possono fare domanda gli studenti e le studentesse, di età non superiore a 24 anni, nati a partire dal 1° gennaio 2001, residenti in provincia di Parma e frequentanti nell’anno scolastico 2025/2026:

le scuole secondarie di 2° grado, statali o paritarie;

il secondo e terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di una qualifica di liv. III European qualifications framework rientrante nell’offerta regionale di un organismo di formazione professionale accreditato;

e tre annualità dei percorsi personalizzati dell’istruzione e formazione professionale, di cui al comma 2, art.11, della l.r. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione, che opera nel sistema regionale istruzione e formazione professionale, compreso il primo anno propedeutico.

Ulteriori specifiche su tutti i requisiti di accesso, anche economici (Isee), sono reperibili sul bando sul sito web della Provincia di Parma al seguente indirizzo:

https://www.provincia.parma.it/bandi/bando-provinciale-per-la-concessione-di-borse-di-studio-as-2025-2026

La domanda potrà essere presentata dal 4 settembre al 24 ottobre 2025, alle 18, esclusivamente on-line, accedendo all’apposito applicativo dall’indirizzo https://scuola.er-go.it , dove sono inoltre scaricabili l’apposita guida e l’elenco dei Caf convenzionati per l’assistenza alla compilazione della domanda.