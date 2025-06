Borsello con 5mila euro riconsegnato alla proprietaria grazie a un “cittadino modello”

Nella mattinata di mercoledì 11 giugno, nella Stazione Ferroviaria di Parma è stato rinvenuto al piano meno 1, un borsello contenente la somma di 5.100 euro in contanti, vicino alla biglietteria.

Il ritrovamento è stato segnalato da un cittadino che, con grande senso civico, ha immediatamente consegnato l’oggetto agli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio.

Attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, gli operatori della Polizia Ferroviaria sono quindi riusciti a risalire all’identità del legittimo proprietario e grazie ad un’attenta attività di indagine, a rintracciare la proprietaria del borsello, che nel frattempo si aggirava in stazione visibilmente agitata.

La donna, accompagnata negli uffici della Polfer, ha potuto recuperare l’intera somma di denaro, destinata a un viaggio all’estero.

La viaggiatrice ha quindi potuto proseguire il proprio itinerario e raggiungere in tempo utile l’aeroporto di Milano per il volo in programma.

Questura di Parma