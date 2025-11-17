Quotidiano online di Parma

Boschini e Oluboyo (Pd): “Parma fa un balzo di 23 posizioni nella sicurezza sociale”

di Andrea Marsiletti

“La classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita certifica una volta di più il buon andamento nei vari ambiti sociali, culturali e ambientali della città – commenta Marco Boschini e Victoria Oluboyo della segreteria PD Parma -. Le categorie esaminate riguardano affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo, intrattenimento e cultura.

Parma è nella top ten a livello nazionale, guadagnando una posizione rispetto al rilevamento del 2024. Tra le varie categorie spicca il balzo in avanti di ben 23 posizione relativamente alla sicurezza sociale. Mentre migliora, seppur in modo meno netto, il dato sui reati commessi in città, ricordando che la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza è competenza dello Stato e quindi del Governo, le politiche del sociale rimandano invece all’azione delle istituzioni locali, ciò che evidenzia il grande lavoro dell’amministrazione per prevenire il disagio e coltivare l’agio delle persone e della comunità. Queste classifiche non rappresentano certo la verità ultima e devono rappresentare per la politica uno spunto e uno stimolo a fare di più e meglio.”

