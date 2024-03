Botanica Fantastica, inaugurata la mostra al Palazzo del Governatore

Botanica Fantastica inaugura al Palazzo del Governatore.

In mostra collage, disegni a penna e composizioni digitali. Tecniche e ispirazioni diverse guidate dallo stesso proposito: esplorare con creatività l’universo vegetale. L’evento, nella serata di venerdì 1 marzo, ha raccolto un folto pubblico, composto soprattutto da studenti universitari e giovani professionisti.

Il progetto espositivo è stato curato da Interno Verde col supporto dell’associazione “Parma, io ci sto!”, in collaborazione con il Comune di Parma, Davide Garden e Pianeta Fresco. Rappresenta la conclusione di un percorso avviato a dicembre, per coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle alla mostra “Impronte. Noi e le piante”, curata dall’Università di Parma e allestita al primo piano dello stesso palazzo. Le tavole di Botanica Fantastica sono state raccolte grazie a un concorso di illustrazione, promosso a livello nazionale, rivolto a grafici, disegnatori e illustratori under35. Gli organizzatori le hanno selezionate a partire dai 180 lavori ricevuti, e proprio in occasione del taglio del nastro è stato svelato il nome che ha meritato il primo posto sul podio.

La vincitrice del contest si chiama Francesca Padovan, ha 32 anni e abita a Padova. L’opera che ha convinto la giuria – composta dagli artisti Emiliano Ponzi, Silvia Molinari, Elisa Seitzinger e dalla direttrice dell’Orto Botanico di Padova, Elena Canadelli – si chiama “Botanic Magic” e si richiama, nel nome così come nei colori e nelle forme, al suggestivo dipinto “Fish Magic”, di Paul Klee. Il premio destinato alla sua talentuosa autrice comprende un contributo di 500 euro, due notti per due persone in una struttura convenzionata IncHotels, due biglietti per il prossimo festival di Interno Verde.

Numerosi sono stati i candidati che, benché esclusi dalla rosa dei dieci selezionati, hanno voluto partecipare all’appuntamento. Esclusivamente per loro infatti è stata organizzata una speciale visita guidata alla mostra “Impronte. Noi e le piante”, condotta dal curatore Renato Bruni, direttore dell’Orto Botanico di Parma. Insieme a lui, ad accogliere gli ospiti e raccontare alle tante persone presenti come e per quali finalità è nata Botanica Fantastica, sono intervenuti Daniele Pezzali, consigliere di “Parma, io ci sto!, e Licia Vignotto, responsabile di Interno Verde, festival che festeggerà a fine aprile la sua quarta edizione in città.

L’evento è parte del programma “Impronte Off”, curato dal festival Interno Verde e sostenuto dall’associazione “Parma, io ci sto!” per affiancare la mostra “Impronte | Noi e le piante”.