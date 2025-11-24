Bottino pieno per il Nuoto Club ’91 Parma alla Baldesio Swim Cup

Si apre con il piede giusto la stagione degli Esordienti A del Nuoto Club ’91 Parma, protagonisti assoluti alla terza edizione della Baldesio Swim Cup di Cremona, andata in scena domenica 16 novembre. Un trofeo interregionale che richiama formazioni da tutto il Nord Italia e che, quest’anno, ha parlato con decisione parmigiano.

La squadra emiliana, guidata dall’allenatore Andrea Carbognani, ha portato in vasca otto atleti che hanno fatto incetta di medaglie: ben 22 podi complessivi, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in queste prime settimane di preparazione.

A brillare più di tutti è stato Adam Idyassner, autentico mattatore della giornata grazie ai quattro ori conquistati nei 50, 100 e 200 dorso e nei 50 stile libero, gara in cui ha anche siglato il proprio primato personale fermando il cronometro a 29”95. A completare la sua giornata da protagonista è arrivato anche il secondo posto nei 200 stile libero categoria A2.

Prestazioni di altissimo livello anche per Alessandro Marchesani, che arricchisce il bottino personale con cinque medaglie: oro nei 200 rana (chiusi in un notevole 2’57”02) e nei 50 rana, argento nei 200 misti e bronzo nei 100 rana e 50 farfalla, tutti risultati nella categoria A2.

Molto positivi gli acuti di Cristian Bonazzi, doppio oro nei 50 e 200 rana A1 e argento nei 100 misti, e del compagno Tommaso Salcuni, che si prende l’oro nei 50 dorso con un ottimo 34”96, oltre ai due argenti nei 200 dorso e nei 50 farfalla categoria A1.

In campo femminile brillano le prove di Giulia Di Fazio, capace di una tripletta di argenti nei 100 misti, 50 dorso e 100 dorso categoria B2. Completano il quadro i podi di Nina Salvatelli, terza nei 100 misti e nei 50 rana, e di Giacomo Di Fazio, bronzo nei 50 dorso A1.

A chiudere la spedizione, la menzione d’onore va a Daniel Lanzone, che pur non centrando il podio ha mostrato importanti miglioramenti cronometrici, segno evidente di un percorso di crescita che sta dando frutti.

Per il Nuoto Club ’91 Parma la Baldesio Swim Cup si trasforma così in un primo, convincente segnale di stagione: una domenica ricca di soddisfazioni, conferme e nuovi stimoli per un gruppo che promette ancora molto.