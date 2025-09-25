Brandini (Azione): “Bene l’annuncio del Governo sullo studio di fattibilità per l’Alta Velocità a Parma, ma la sostanza resta lontana”

“L’annuncio del Governo sullo studio di fattibilità per l’Alta Velocità a Parma è una notizia positiva, ma la sostanza resta ancora lontana. I segnali di un’attenzione di Roma sul tema ci sono da tempo, ma anche questa volta il Sottosegretario ai Trasporti parla di “valutazione di possibili soluzioni” e non di effettivo inserimento della città di Parma tra le sedi delle nuove fermate per l’Alta Velocità. Inoltre, non si comprende bene il riferimento alle interconnessioni tra l’Alta Velocità e le linee tradizionali: ritorna forse in campo la soluzione di attivare l’interconnessione di Parma?”.

Lo scrive Serena Brandini, capogruppo Azione in Consiglio comunale. “Ricordiamo che nel maggio 2024 lo stesso Ministero dei Trasporti aveva chiuso definitivamente la porta a questa proposta. Risposta negativa era, infatti, arrivata ad un’interrogazione parlamentare presentata da Azione sul possibile utilizzo futuro dell’interconnessione di Parma, costata alla collettività oltre 100 milioni di euro e attiva dal 2010 solo per le emergenze. Quindi è sicuramente un bene che il Ministero dei Trasporti e Rfi aprano una valutazione seria, ma ora al territorio di Parma servono tempi certi e decisioni chiare. Ribadiamo con forza che competitività e sviluppo passano da infrastrutture moderne e su questo fronte Parma soffre da troppi anni.

Non solo manca l’Alta Velocità ma ad oggi non appare confermato con risorse economiche certe neppure il raddoppio della Pontremolese; la Ti-BRE senza il completamento fino a Nogarole Rocca rimane un moncone inutile e la Via Emilia bis forse si fermerà a Reggio Emilia. Confidiamo che il Governo, anche grazie allo stimolo e al supporto dei parlamentari e dei consiglieri regionali del territorio e in collaborazione con il Sindaco sappiano quanto prima garantire a Parma risposte concrete”.