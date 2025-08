Brandini (Azione): “Parma deve fare squadra per l’aeroporto”

Spiace constatare che anche l’aggravarsi della situazione dell’aeroporto di Parma, di cui leggiamo in questi giorni, diventi l’ennesimo tema di scontro tra maggioranza e opposizione.

Non possiamo aver già dimenticato che il sostegno all’aeroporto Verdi è stato uno dei principali punti della recente campagna elettorale del Presidente della Regione De Pascale sul territorio di Parma, ma pure della candidata avversaria Ugolini.

Lo stesso vale per la politica cittadina: non più tardi di due anni fa, i consiglieri “responsabili” di maggioranza e opposizione votarono insieme a favore del nuovo Masterplan del Verdi convinti che Parma non potesse permettersi di perdere un’infrastruttura strategica come l’aeroporto. Che Parma sconti una ormai cronica incapacità di programmare e concretizzare le sue opere infrastrutturali è sotto gli occhi di tutti.

Ma ci pare proprio essere arrivati all’ultima chiamata. Se la classe dirigente della città – nessuna parte si senta sollevata da questa responsabilità – non saprà oggi ritrovarsi unita a richiedere con forza che in tempi certi venga data concreta attuazione a promesse e progetti in sala d’attesa da anni (cioè siano da subito stanziate le risorse e sottoscritti gli atti necessari perché le parole le abbiamo già sentite tutte), temiamo che il problema non sarà solo limitato al Verdi, ai suoi dipendenti e all’indotto ma riguarderà tutto il sistema delle infrastrutture del territorio. Parma deve fare squadra.

Se non ci riusciremo questa volta, la fermata AV di Baganzola, insieme al raddoppio della Pontremolese, la Ti-bre da Sissa-Trecasali a Nogarole Rocca, la via Emilia-Bis rimarranno per sempre sulla carta e Parma sarà destinata ad un isolamento che di beato e ducale ormai non ha più nulla.

Serena Brandini

Segretario di Azione Parma