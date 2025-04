Breast Unit Ospedale Parma: a Collecchio concerto per Laura a sostegno della ricerca

Laura era una giovane mamma, una donna solare, una persona “girasole”, quelle con “una strana luce dentro gli occhi e sono belle come un fuoco che arde”. Laura è venuta a mancare lo scorso dicembre a causa di un tumore al seno triplo negativo. Da un’idea del suo compagno Nicola Denti, dei famigliari e dei tanti amici che si sono stretti intorno a loro è nato “Concerto per Laura” – La forza dell’Amore – Musicisti Uniti per Laura e la Ricerca”.

L’11 maggio, non a caso quando si celebra la “Festa della mamma”, al Teatro Crystal di Collecchio si terrà una serata che racchiude musica, arte e… tanto cuore! In ricordo di una persona “girasole”, Laura Ravasini, si potrà aiutare la ricerca, in particolare un progetto della Breast Unit interaziendale di Parma, la cui finalità è quella di indagare le cause misconosciute di carcinoma mammario in donne con meno di 40 anni che non presentano mutazioni genetiche.

Ogni informazione sul Concerto per Laura, organizzato in collaborazione con l’associazione Verso il Sereno, e sul progetto di ricerca verrà fornita nel corso della conferenza stampa di

giovedì 17 aprile 2025 ore 16.30

presso il Day Hospital Oncologico (sala d’attesa con vetrata) Pad. 15 – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Saranno presenti il compagno Nicola Denti e la sorella di Laura, Irene Ravasini, insieme ai professionisti della Breast Unit con il responsabile Daniele Zanoni e la dottoressa Benedetta Pellegrino, il direttore dell’Oncologia medica Marcello Tiseo e la presidente di Verso il Sereno Ester Bottazzi, associazione che ha fornito il supporto all’organizzazione dell’evento.