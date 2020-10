Brescello: denunciato un 46enne di Parma che sottraeva gasolio dalla cisterna aziendale

Un 46enne parmigiano dipendente di un’azienda di Brescello l’altra sera verso le 23.30 stava guidando un’autocisterna aziendale carica di gasolio quando ha pensato di “alleggerire” il carico di 50 litri di gasolio che ha nascosto sotto un cavalcavia lungo la SP62R in via Cisa Ligure, nel paese della Bassa reggiana, con l’intento di recuperare le due taniche nel cuore della notte.

Durante le operazioni di recupero, però, la sua presenza sotto il cavalcavia è stata notata da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Brescello che hanno raggiunto l’uomo fermato prima che potesse allontanarsi con la sua autovettura. Terminate le procedure di identificazione nel corso dell’ispezione veicolare i carabinieri nel vano del bagagliaio hanno trovato due taniche da 25 litri l’una colme di gasolio.

Cinquanta litri complessivi di gasolio la cui provenienza furtiva è stata successivamente ricondotta a un’autocisterna di un’azienda di Brescello.

Per questi motivi i carabinieri di Brescello hanno denunciato il 46enne residente a Parma. All’uomo i carabinieri hanno quindi sequestrato le due taniche di gasolio per la successiva restituzione all’azienda derubata risultata per l’appunto essere quella dove lavora il dipendente “infedele”.

Sono in corso accertamenti per verificare se si sia trattato di un furto occasionale, o se si è invece di fronte a una condotta fraudolenta sistematicamente ripetuta nel tempo dall’uomo.