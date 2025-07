Brunori Sas a Parma. Cresce l’attesa per il concerto di martedì 22 luglio

Prosegue con successo “L’albero delle noci tour estate 2025”.

Martedì 22 luglio, alle ore 21.30, sarà al Parco Ducale di Parma.

Dopo la partecipazione da protagonista al 75esimo Festival di Sanremo, il cantautore calabrese sta portando le sue canzoni nuove – tratte da “L’albero delle noci” (Island Records, 2025) – e i suoi classici in un fortunato tour estivo: è l’occasione per gustare anche a Parma un viaggio nell’immaginario poetico di Brunori Sas, artista che ha un buon feeling la nostra città, in cui si è esibito in diverse occasioni dal vivo.

Il concerto fa parte della seconda edizione della rassegna “Summertime”, realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma e il patrocinio del Comune di Parma.

Sono ancora disponibili alcuni biglietti su www.vivoconcerti.com, su www.ticketone.it e nella sede Arci di via Testi, 4 a Parma.

Credits: Foto Chiara Mirelli