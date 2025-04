Brunori Sas aggiunge una tappa parmigiana al tour estivo: il 22 luglio sarà al parco ducale

Dopo la partecipazione da protagonista al 75esimo Festival di Sanremo e la traversata live a colpi di sold out sui palchi dei principali palasport italiani, il viaggio nell’immaginario poetico di Brunori Sas prosegue in radio: da domani, 18 aprile, in rotazione radiofonica Per non perdere noi, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo progetto discografico L’albero delle noci (Island Records).

Per non perdere noi scalda l’attesa per gli appuntamenti de “L’albero Delle Noci tour estate 2025”, che si arricchisce oggi di una nuova data: il 22 luglio al Parco Ducale di Parma, portando a quota 17 le tappe tra giugno e agosto – prodotte da Vivo Concerti – nelle arene e rassegne musicali a cielo aperto più suggestive d’Italia.

Il concerto fa parte della seconda edizione della rassegna “Summertime”, realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma e il patrocinio del Comune di Parma.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da ora su www.vivoconcerti.com, su www.ticketone.it e da martedì 22 aprile alle 15 nella sede Arci di via Testi, 4 a Parma (Via Testi, n. 4 – PR).

Credits: Foto Chiara Mirelli