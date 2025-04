Buon pareggio del Parma a Firenze: 0-0

Parma in campo con il lutto al braccio per ricordare Jorge Bolano. 0-0 il risultato finale tra Fiorentina e Parma, un punto importante per i gialloblu che guadagnano un punto nella lotta salvezza del campionato. (foto Parma Calcio 1913)

Un match equilibrato in cui entrambe le squadre hanno avuto opportunità, ma nessuna è riuscita a trovare il guizzo per sbloccare la sfida.Prossimo appuntamento lunedì 21 aprile alle 20.45 al Tardini contro la Juventus.

FIORENTINA-PARMA 0-0

FIORENTINA (3-5-2)De Gea; Pongracic (80′ Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli (70’ Adli), Cataldi, Mandragora (70’ Richardson), Parisi (75′ Folorunsho); Gudmundsson (75′ Beltran), Kean.A disposizione: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Ndour, Caprini.Allenatore: Stefano Citterio (Raffaele Palladino squalificato)

PARMA (3-5-2)Suzuki; Leoni (57’ Balogh), Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabé (68’ Ondrejka), Keita, Sohm (57’ Hernani Jr), Valeri; Pellegrino (82′ Djuric), Bonny (82′ Man). A disposizione: Marcone, Corvi, Estévez, Løvik, Hainaut, Camara, Circati, Haj.Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Gianluca Manganiello di PineroloAssistenti: Marco Scatragli, Davide MoroQuarto Uomo: Francesco CossoVAR: Federico La Penna AVAR: Ivano PezzutoAmmoniti: Pellegrino, Valeri, Leoni, Sohm, ValentiAngoli: 2-2Recupero: 1’ pt; 3′ st