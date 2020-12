Buoni Spesa dicembre 2020: in arrivo l’SMS del Comune per la prima tranche

Si è conclusa in questi giorni la fase di elaborazione delle domande e di erogazione dei buoni per nuclei famigliari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid – 19.

Lo Stato ha stanziato al Comune di Parma, in questa ultima fase dell’anno, ulteriori risorse pari ad Euro 1.037.000 da erogare in buoni spesa o generi alimentare per le persone in difficoltà economica causata dall’epidemia in corso.

Le domande ricevute ed elaborate sono state 2.200. Di queste, 388 non sono state ammesse mentre 1812 sono valide.

Delle 1.812 richieste valide, 1.414 riceveranno in questi giorni l’SMS con le indicazioni e i codici per l’attivazione dell’APP e l’utilizzo dei buoni elettronici.

I buoni cartacei saranno invece inviati al Comune dopo Natale e saranno quindi consegnati a casa dai volontari delle Associazioni che effettuano i trasporti solidali, con la collaborazione della Protezione Civile nei giorni tra fine anno e i primi giorni dell’anno.

Le risorse erogate/in via di erogazione ad oggi sono pari ad € 638.811,00 a cui vanno aggiunti € 100.000 che saranno destinati ad Emporio Solidale di Parma per il confezionamento e produzione di pacchi di generi alimentari da distribuire nei mesi prossimi. Rimangono ancora disponibili € 298.188,41 che verranno erogati a seguito di ulteriore raccolta di domande on line che sarà avviata nelle seconda metà di gennaio.

Potranno fare domanda le persone e i nuclei che si trovano in difficoltà economica così come definito nell’avviso appena chiuso e che quindi, causa Covid, hanno perso il lavoro, ridotto le ore o non hanno trovato lavoro.

I buoni saranno erogati secondo i criteri previsti dall’avviso e quindi con priorità a chi non ha avuto altri interventi di sostegno economico nel 2020; per tutti gli altri casi si seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili e si sosterranno eventuali esclusi con la modalità parallela dei pacchi con generi alimentari.

Rimane attivo il numero di protezione sociale 0521/ 218970 e i riferimenti dei 4 poli territoriali per i cittadini che si trovano in condizioni di bisogno alimentare (o di farmaci) e non possono muoversi da casa per fare spesa e necessitano, quindi, di un servizio di spesa/generi alimentari a domicilio.

I buoni sono prodotti da EDENRED, Società con cui il Comune ha stipulato un accordo per la gestione dei Buoni Spesa.

Per l’utilizzo dei buoni in formato elettronico dovrà essere scaricata l’APP telefonica Ticket Restaurant Mobile, attivabile seguendo le istruzioni dell’apposito manuale di Edenred.